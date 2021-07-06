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Riva Deresi neden kirli akıyor? Bozhane Köyü sakinleri sudan numune alıp inceleme yaptırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2021 11:06
İstanbul Beykoz’da bulunan Riva Deresi’nde kirlilik devam ediyor. Riva Deresi kenarında bulunan Bozhane Köyü sakinleri sudan numune alıp inceleme yaptırdı. Peki, numune sonuçları nasıl çıktı? Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.
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