06 Temmuz 2021, Salı
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Riva Deresi neden kirli akıyor? Bozhane Köyü sakinleri sudan numune alıp inceleme yaptırdı
İstanbul Beykoz’da bulunan Riva Deresi’nde kirlilik devam ediyor. Riva Deresi kenarında bulunan Bozhane Köyü sakinleri sudan numune alıp inceleme yaptırdı. Peki, numune sonuçları nasıl çıktı? Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.