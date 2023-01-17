Riva Deresi için Çevre Bakanlığı devreye girdi

İstanbul'da bulunan Riva Deresi'nin rengi yine siyaha dönüştü ve koku arttı. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim konuya ilişkin çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı ekiplerinin başlattığı incelemenin ayrıntılarını aktardı.