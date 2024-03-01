Riskli yapılara kredi kolaylığı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, riskli yapı sahiplerine kredi sınırı muafiyeti getirdi. Peki kredi alabilmek için şartlar neler? Ev sahipleri ne yapmalı? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları uzmanına sordu.

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