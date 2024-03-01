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Riskli yapılara kredi kolaylığı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2024 11:25
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, riskli yapı sahiplerine kredi sınırı muafiyeti getirdi. Peki kredi alabilmek için şartlar neler? Ev sahipleri ne yapmalı? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları uzmanına sordu.
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Riskli yapılara kredi kolaylığı
Riskli yapılara kredi kolaylığı
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