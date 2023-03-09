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Riskli yapılar 4 aşamada yenileniyor

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Giriş: 09.03.2023 15:22
Kentsel dönüşümde riskli yapılarla ilgili süreç 4 aşamada ilerliyor. Peki, bu aşamalar neler? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
Riskli yapılar 4 aşamada yenileniyor
Riskli yapılar 4 aşamada yenileniyor
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