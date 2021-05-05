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Risk haritasında ilk sıradaydı! Çanakkale'de vakalar yüzde 50 azaldı

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Giriş: 05.05.2021 15:58
Güncelleme:05.05.2021 16:01
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından haftalık olarak paylaşılan risk haritasında birinci sırada bulunan Çanakkale bu hafta dördüncü sıraya geriledi. 29 Nisan'da başlayan tam kapanma tedbirlerinin ardından Çanakkale'deki vaka sayılarının yüzde 50 oranında düştüğü bildirildi.
Risk haritasında ilk sıradaydı! Vakalar yüzde 50 azaldı
Risk haritasında ilk sıradaydı! Vakalar yüzde 50 azaldı
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