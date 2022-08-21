Ringi aratmayan anlar! Mike Tyson yumruğu: 3 kişi yere serdi!

İstanbul Kadıköy'de alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi çevreyi rahatsız eden davranışlardan bulununca orada bulunan bir motokurye çevreyi rahatsız eden kişilere adeta Mike Tyson yumruğu attı. Ringi aratmayan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına sani saniye yansıdı.