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Ringi aratmayan anlar! Mike Tyson yumruğu: 3 kişi yere serdi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.08.2022 15:40
İstanbul Kadıköy'de alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi çevreyi rahatsız eden davranışlardan bulununca orada bulunan bir motokurye çevreyi rahatsız eden kişilere adeta Mike Tyson yumruğu attı. Ringi aratmayan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına sani saniye yansıdı.
Mike Tyson yumruğu: 3 kişi yere serdi!
Mike Tyson yumruğu: 3 kişi yere serdi!
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