Rica üzerine 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralamakla suçlanan sanık, beraatini istedi

Bursa'da arkadaş ricası üzerine gece kulübüne tabanca ile ateş edip, eski polis Murat Kayalı'nın (50) ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan Şükrü Karakaya (26) için müebbet ile 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcının mütalaasına itiraz eden tutuklu sanık Karakaya, Havaya rastgele ateş ettim. Yakalanınca 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladığımı öğrendim. Beraatimi istiyorum dedi.