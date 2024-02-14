14 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Rica üzerine 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralamakla suçlanan sanık, beraatini istedi

Rica üzerine 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralamakla suçlanan sanık, beraatini istedi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.02.2024 12:54
Bursa'da arkadaş ricası üzerine gece kulübüne tabanca ile ateş edip, eski polis Murat Kayalı'nın (50) ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan Şükrü Karakaya (26) için müebbet ile 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcının mütalaasına itiraz eden tutuklu sanık Karakaya, Havaya rastgele ateş ettim. Yakalanınca 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladığımı öğrendim. Beraatimi istiyorum dedi.
Çalmaya çalıştığı çelik kasanın altında kaldı
Çalmaya çalıştığı çelik kasanın altında kaldı
TIR alev topuna döndü! İşte o görüntüler
TIR alev topuna döndü! İşte o görüntüler
Rica üzerine 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı beraatini istedi
Rica üzerine 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı beraatini istedi
Kazara kuzenini öldürdü
Kazara kuzenini öldürdü
Kuryelere asansör ayrımcılığı
Kuryelere asansör ayrımcılığı
Taksim’de silahlı saldırı! O anlar kamerada
Taksim'de silahlı saldırı! O anlar kamerada
Antalya’yı dolu ve sel vurdu
Antalya'yı dolu ve sel vurdu
Şanlıurfa’da eğitime sağanak engeli!
Şanlıurfa'da eğitime sağanak engeli!
Esenyurt’ta bir garip olay!
Esenyurt'ta bir garip olay!
Antalya’yı sel vurdu! 1 kişi hayatını kaybetti
Antalya’yı sel vurdu! 1 kişi hayatını kaybetti
Elazığ’da kamyon alev alev yandı!
Elazığ’da kamyon alev alev yandı!
Mide bulandıran görüntüler!
Mide bulandıran görüntüler!
Daha Fazla Video Göster