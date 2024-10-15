Restorasyon bitti Süryani çarşısı açıldı!

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve koordinesinde, Valilik, Kaymakamlık, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile bağlı kurumların katkılarıyla hayata geçirilen "Dargeçit Sokak Sağlıklaştırma Projesi" tamamlandı. Proje kapsamında sokak sağlıklaştırması ve restorasyonu tamamlanan tarihi çarşı açıldı.

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