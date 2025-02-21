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Restoranın kurşunlanma anı kamerada

Restoranın kurşunlanma anı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.02.2025 00:55
Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya Mahallesi Huzurlu Sokak'ta meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, motosikletle sokak üzerindeki bir restoranın önüne gelen kimliği belirsiz şahıslardan biri, elindeki tüfekle işletmenin camına ateş açtı. Şahıslar daha sonra kaçarken, camları kırılan restoranda yaralanan olmadı. Dükkana ateş edilmeden önce işletme önünde bir çocuğun dövüldüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
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Restoranın kurşunlanma anı kamerada
Restoranın kurşunlanma anı kamerada
Restoranın kurşunlanma anı kamerada
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