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Restoranda hesabı öderken canından oluyordu! Manda dehşeti yaşattı

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Giriş: 07.01.2022 16:19
Son dakika dünya haberi... Çin'de bir restoranda akıllara durgunluk veren bir olay kayda geçti. Yemeklerini yiyeyn iki kişi tam hesabı ödedikleri sırada hayatlarının şokunu yaşadı. İçeriye giren manda boynuzuyla müşterilerden birine saldırdı. İşte o dehşet anları...
Restoranda manda dehşeti! Hesabı öderken... RESTORANDA MANDA DEHŞETİ! HESABI ÖDERKEN...
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Manda dehşeti! Hesabı öderken...
Manda dehşeti! Hesabı öderken...
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