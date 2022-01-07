07 Ocak 2022, Cuma
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Restoranda hesabı öderken canından oluyordu! Manda dehşeti yaşattı
Son dakika dünya haberi... Çin'de bir restoranda akıllara durgunluk veren bir olay kayda geçti. Yemeklerini yiyeyn iki kişi tam hesabı ödedikleri sırada hayatlarının şokunu yaşadı. İçeriye giren manda boynuzuyla müşterilerden birine saldırdı. İşte o dehşet anları...