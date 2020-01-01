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01.01.2020

Restoran ve kantinlerde yeni dönem! Menülerde zorunlu hale getirildi |Video

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 1 Ocak 2020 itibarıyla, hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgilerinin tüketiciye sunulmasının zorunlu olacağını açıkladı. Buna göre 1 Ocak itibarıyla gıdaların alerjen bilgileri, afiş, yazı tahtası, menü gibi vasıtalarla tüketicilere sunulacak. Bugünden itibaren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgilerinin tüketiciye sunulması zorunlu hale getirildi. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ'un konuğu olan Selman Ayaz anlattı. Ayaz, bu uygulamanın önemine dikkati çekerek, menülere konulacak uyarıların ne anlama geldiği anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 1 Ocak 2020 itibarıyla, hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgilerinin tüketiciye sunulmasının zorunlu olacağını açıkladı. Buna göre 1 Ocak itibarıyla gıdaların alerjen bilgileri, afiş, yazı tahtası, menü gibi vasıtalarla tüketicilere sunulacak.

1 OCAK 2020'DEN İTİBAREN ZORUNLU

Yeni yıl ile birlikte gıdada da yeni bir dönem başlamış oldu. Bugünden itibaren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgilerinin tüketiciye sunulması zorunlu hale getirildi.
Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ'un konuğu olan Selman Ayaz anlattı. Ayaz, bu uygulamanın önemine dikkati çekerek, menülere konulacak uyarıların ne anlama geldiği anlattı.

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