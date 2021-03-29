Renkli maskelerde ölümcül tehdit

Koronavirüsten korunmak için kullanılan renkli maskeler konusunda uyarılar yapan doktorlar, renkli ve desenli maskelerin alerjik reaksiyonlara yol açarak insanların günlük yaşantılarını olumsuz etkileyebileceğini, hatta alerjik şok durumunda ölüme kadar da götürme riski taşıdığını söyledi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdermir Işık, renki maskeler konusunda A Haber'de önemli uyarılarda bulundu.