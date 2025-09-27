27 Eylül 2025, Cumartesi

Reklam panosu direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Reklam panosu direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Giriş: 27.09.2025 12:59
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, reklam panosu direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
