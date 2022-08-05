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Rehine krizi! 2 çocuk babası dehşet saçtı

DHA
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Giriş: 05.08.2022 09:48
Aksaray'da eşiyle tartışma yaşayan adam 2 çocuğunu odaya kilitleyerek rehin aldı.  Şahıs elindeki bıçakla 4. kattaki evinin balkonuna çıkarak adeta dehşet saçtı. Mahalledeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekipler sevk edildi. Olay yerine giden baba Ramazan M. oğluna "Atla geber" diye bağırdı. Ardından oğlu boğazına bıçak dayayıp balkondan atlamak isteyince, baba Ramazan M. bu kez de olay yerinde bulunan polis memurundan tabanca istedi. Uzun uğraşlar sonrası şahısla görüşerek ikna etmeye çalışan polis ekipleri yoğun ter dökerken, şahıs 1 saat süren ikna çabasının ardından balkondan indirilerek emniyete götürüldü.
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