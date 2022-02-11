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Rehin aldı, ağzına silah soktu, kadın elbisesi giydirdi; o anlar kamerada

DHA
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Giriş: 11.02.2022 15:15
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 28 yaşındaki Y.Ç. ile iki arkadaşı, bir eve götürdükleri 26 yaşındaki E.M.'yi kelepçeleyip, ayaklarını bağlayarak şiddet uyguladı. E.M.'ye, ağzına silah sokup tehdit ederek gecelik giydirip işkence yapan zanlılar, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Eve operasyon gerçekleştiren emniyet güçleri E.M.'yi kurtardı.
Rehin aldı, ağzına silah soktu, gecelik giydirdi
Rehin aldı, ağzına silah soktu, gecelik giydirdi
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