Rehin aldı, ağzına silah soktu, kadın elbisesi giydirdi; o anlar kamerada

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 28 yaşındaki Y.Ç. ile iki arkadaşı, bir eve götürdükleri 26 yaşındaki E.M.'yi kelepçeleyip, ayaklarını bağlayarak şiddet uyguladı. E.M.'ye, ağzına silah sokup tehdit ederek gecelik giydirip işkence yapan zanlılar, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Eve operasyon gerçekleştiren emniyet güçleri E.M.'yi kurtardı.