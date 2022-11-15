16 Kasım 2022, Çarşamba
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Reha Muhtar vasiyetini açıkladı!
Çocuklarının velayeti nedeniyle Deniz Uğur'la mahkemelik olan Reha Muhtar'dan yeni açıklama geldi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla vasiyetini açıklayan Muhtar, "Her nerede ve nasıl yaşatılıyorsanız" dedi.