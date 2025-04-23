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Refüje çarpıp taklalar atan araçtan genç sürücü sıyrık bile almadan çıktı!

Refüje çarpıp taklalar atan araçtan genç sürücü sıyrık bile almadan çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.04.2025 00:58
Kaza, saat 22.30 sıralarında Zerdalilik Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi'nden Mevlânâ Caddesi istikametine seyir halinde olan Eyüp S. idaresindeki 07 BPV 865 plakalı ticari aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi. Kontrolden çıkan araç önce refüje, ardından refüjdeki demir çitlere çarptı. Çitleri kırarak taklalar atan araç, ilk olarak aynı istikamette seyreden Çağla E.'nin kullandığı 07 GYF 57 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bu kez tali yoldan çıkan yabancı uykulu Ramazan D. idaresindeki 07 MC 8061 plakalı Hyundai marka minibüse çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve ambulans ekiplerinin yaptığı kontrolde şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yola savrulan çitler nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Refüje çarpıp taklalar atan araçtan genç sürücü sıyrık bile almadan çıktı!
Refüje çarpıp taklalar atan araçtan genç sürücü sıyrık bile almadan çıktı!
Refüje çarpıp taklalar atan araçtan genç sürücü sıyrık bile almadan çıktı!
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