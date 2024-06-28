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Refah'tan göç eden Filistinlilerin üzerine ateş açıldı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2024 22:48
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 266 gündür aralıksız devam ederken İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine yönelik saldırılarını arttırmasıyla bölgedeki bazı Filistinliler göç etmeye başladı. Filistinliler bölgeyi boşaltmaya çalışırken Refah'ın batısındaki eş-Şakuş bölgesinde bulunan İsrail askeri araçları göç eden Filistinlilerin üzerine ateş açtı.
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