Reddi mirasın perde arkası ortaya çıktı! “Ece Erken tufaya düştü"

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken, miras tartışmalarına son noktayı koydu. Geçtiğimiz günlerde eşinden kalan 12 adet lüks saati, 15 milyon liraya sattığı iddia edilen ünlü sunucu çıkan haberlere isyan eden ünlü sunucu, 'miras' haberlerinden bunaldı ve reddimiras yaptığını açıkladı. Kararın ardından açıklama yapan "Reddi mirastan sonra ortaya çıktı. Ece de tufaya düştü" dedi.