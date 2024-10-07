Recai Kutan hayatını kaybetti! A Haber’de anlattı

Saadet Partisi kurucu Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında vefat etti. Yazar Serdar Arseven, A Haber canlı yayınında Recai Kutan’ı anlattı. Arseven, “Çok ölçülü bir insandı. Bir yönüyle millet adamı bir yönüyle de devlet adamıydı.” ifadelerini kullandı.

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