12 Ocak 2022, Çarşamba
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Raziye Oskay sokak ortasında 11 kurşunla katledildi! Dehşet düşüren detaylar ortaya çıktı
Mersin'de önceki gün işe gitmek için evden çıkan Raziye Oskay, eski nişanlısı tarafından sokak ortasında 11 kurşunla katledildi. Hukuk bürosunda çalışan Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu Raziye Oskay'ın yıllardır ölümden kaçtığı ortaya çıktı.