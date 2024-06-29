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Rayların üzerinde kadınlar saç başa kavga etti! Erkekler ayırmakta güçlük çekti o anlar kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 23:27
Antalya’da 3 genç kadın yaşça kendilerinden büyük bir kadını tramvay yolu üzerinde saçlarından sürükleyip tekme, yumruk, tokatlayarak dövdü. Erkeklerin ayırmakta güçlük çektiği kavga görüntüleri sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
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