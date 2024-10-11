Rapte para aklama nasıl yapılıyor? Şarkı tutmuş gibi gösteriyorlar

Açık açık sözlerle özellikle rap şarkılarında uyuşturucunun özendirildiğine dair daha önce pek çok rap söyleyen isim gözaltına alınmış bazıları özendirmekten tutuklanmıştı. Ancak işin bir de başka boyutu var. O da "kara para aklama" bakın son dönemde ortaya çıkan ismi piyasaya yeni çıkan rapçiler üzerinden nasıl kara para aklanıyor?

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