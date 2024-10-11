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Rapte para aklama nasıl yapılıyor? Şarkı tutmuş gibi gösteriyorlar

Rapte para aklama nasıl yapılıyor? Şarkı tutmuş gibi gösteriyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 22:16
Açık açık sözlerle özellikle rap şarkılarında uyuşturucunun özendirildiğine dair daha önce pek çok rap söyleyen isim gözaltına alınmış bazıları özendirmekten tutuklanmıştı. Ancak işin bir de başka boyutu var. O da "kara para aklama" bakın son dönemde ortaya çıkan ismi piyasaya yeni çıkan rapçiler üzerinden nasıl kara para aklanıyor?
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Rapte para aklama nasıl yapılıyor?
Rapte para aklama nasıl yapılıyor?
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