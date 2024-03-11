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Randevu sadakatsizliği sistemi kilitledi

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 13:26
2023'te randevu alıp gitmeyen 23 milyon hasta, online randevu sistemi MHRS hizmetlerinde aksamaya neden oldu. Sağlık Bakanı sert tedbir alınacağını söyledi. Hangi önlemler alınacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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Randevu sadakatsizliği sistemi kilitledi
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