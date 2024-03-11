Randevu sadakatsizliği sistemi kilitledi

2023'te randevu alıp gitmeyen 23 milyon hasta, online randevu sistemi MHRS hizmetlerinde aksamaya neden oldu. Sağlık Bakanı sert tedbir alınacağını söyledi. Hangi önlemler alınacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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