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Randevu almasını isteyen doktora saldırdı

İHA
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Giriş: 21.01.2022 11:11
Yalova Devlet Hastanesi'nde randevu almadan muayene olmak isteyen 43 yaşındaki E.K., doktora saldırdı. Yaralanan doktor tedavi altına alınırken, saldırgan hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirildi.
Randevu almasını isteyen doktora saldırdı
Randevu almasını isteyen doktora saldırdı
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