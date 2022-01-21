21 Ocak 2022, Cuma
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Randevu almasını isteyen doktora saldırdı
Yalova Devlet Hastanesi'nde randevu almadan muayene olmak isteyen 43 yaşındaki E.K., doktora saldırdı. Yaralanan doktor tedavi altına alınırken, saldırgan hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirildi.