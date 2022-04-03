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Ramazanın vazgeçilmezi kadayıf tezgahları süslüyor

İHA
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Giriş: 03.04.2022 10:46
Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı kadayıf, fıstıklı, cevizli, tahinli ve kaymaklı çeşitleri ile tezgahları süslüyor. Tatlıcı Osman Büyükberber, “Ramazan ayında kadayıfa ilgi artıyor” dedi.
Ramazanın vazgeçilmezi kadayıf
Ramazanın vazgeçilmezi kadayıf
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