03 Nisan 2022, Pazar
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Ramazanın vazgeçilmezi kadayıf tezgahları süslüyor
Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı kadayıf, fıstıklı, cevizli, tahinli ve kaymaklı çeşitleri ile tezgahları süslüyor. Tatlıcı Osman Büyükberber, “Ramazan ayında kadayıfa ilgi artıyor” dedi.