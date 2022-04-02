02 Nisan 2022, Cumartesi
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Ramazan'ın ilk iftarı için yurdun dört bir yanında alışveriş heyecanı yaşanıyor
Tüm Yurtta çarşılarda ramazan alışverişi hareketliliği var. Vatandaş, lezzetli sofralar için eksiklerini tamamlama telaşında. O tatlı heyecanı ülkenin dört bir yanından A Haber muhabirleri canlı yayında aktardı.