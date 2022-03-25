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Ramazan'ın habercisi mahyalar asıldı! İstanbul'daki camilerin mahyalarını o asıyor

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Giriş: 25.03.2022 11:02
Camilerin gerdanlığı mahyalar, Ramazan ayının gelmesiyle asılmaya başlandı. Ramazan ayı boyunca camileri süsleyen o yazıları mahya ustaları asıyor. İstanbul'un mahya ustasıysa yarım asırdır aynı. İşte oldukça güç şekilde icra edilen bu mesleği Kahraman usta anlattı.
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