25 Mart 2022, Cuma
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Ramazan'ın habercisi mahyalar asıldı! İstanbul'daki camilerin mahyalarını o asıyor
Camilerin gerdanlığı mahyalar, Ramazan ayının gelmesiyle asılmaya başlandı. Ramazan ayı boyunca camileri süsleyen o yazıları mahya ustaları asıyor. İstanbul'un mahya ustasıysa yarım asırdır aynı. İşte oldukça güç şekilde icra edilen bu mesleği Kahraman usta anlattı.