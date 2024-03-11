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Ramazanda sağlıklı beslenme önerileri! Sahurda tok tutacak yiyecekler neler? İftarda ne yemeli, nelerden kaçınmalı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 15:56
Ramazan ayının ilk orucu tutuldu. Peki sahurda tok tutacak yiyecekler neler? İftarda ne yemeli nelerden kaçınılmalı? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman'a sordu.
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Ramazanda sağlıklı beslenme önerileri
Ramazanda sağlıklı beslenme önerileri
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