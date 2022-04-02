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Ramazan ve Mukabele okuma geleneği tüm yurtta devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.04.2022 18:30
Sözcük anlamı itibari ile "karşılıklı olmak" anlamına gelen mukabele peygamber efendimizin sünnetlerinden biriydi. Ramazan ayı vesilesi ile evlerde ve camilerde bu gelenek devam ettiriliyor. Peki, bu güzel gelenek nereden geliyor? Nasıl bir önemi var? Detayı A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun konuğu ile konuştu.
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