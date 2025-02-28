Ramazan öncesi emniyetten şok denetim!

Düzce’de Ramazan ayı öncesinde şehir genelinde eş zamanlı yüzlerce polisin katılımı ile şok denetimler gerçekleştirildi. Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu sokaklar ve caddelerde trafik ekipleri araç denetimi yaparken, asayiş ekipleri de kafelerde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde iş yerleri denetlenirken, dolandırıcılık, KADES ve Haydi ile ilgili de broşürler denetlendi. Yapılan eş zamanlı denetimde 1 bin 278 kişiye GBT sorgusu, 97 araç sürücüsü denetlendi. Kurallara uymadığı tespit edilen 21 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 18 bin 107 lira idari para cezası kesildi.

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