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Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri! İftar ve sahurda nasıl beslenmeli? Hangi besinler tüketilmeli?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.03.2024 11:13
11 ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. Peki iftar ve sahurda nasıl beslenmeli? Hangi besinler tüketilmeli? Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa, Diyetisyen Elanur Dilekçi'ye sordu.
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