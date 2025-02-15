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Ramazan ayı boyunca et fiyatları sabitlendi!

Ramazan ayı boyunca et fiyatları sabitlendi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.02.2025 01:00
On bir ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kala pazarlarda ve marketlerde alışveriş telaşı başladı. Vatandaşlar temel gıda ürünlerine yönelirken, et fiyatlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Ramazan ayının sonuna kadar et fiyatlarının sabitleneceğini duyurdu. Fiyat sabitleme kararı, özellikle artan gıda fiyatları karşısında tüketicilere bir nebze olsun rahat nefes aldıracak. İşte detaylar…
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Ramazan ayı boyunca et fiyatları sabitlendi!
Ramazan ayı boyunca et fiyatları sabitlendi!
Ramazan ayı boyunca et fiyatları sabitlendi!
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