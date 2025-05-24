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Ralli yarışında korku dolu anlar! Yarış aracı seyircilerin bulunduğu bölgeye böyle savruldu

Ralli yarışında korku dolu anlar! Yarış aracı seyircilerin bulunduğu bölgeye böyle savruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.05.2025 22:23
Olay, Keles ilçesinde düzenlenen ralli yarışında meydana geldi. Kontrolden çıkan bir araç, güvenlik bariyerlerini aşarak yarışı izleyen seyircilerin bulunduğu yere doğru savruldu. Seyirciler arasında kısa süreli kargaşa yaşanırken, aracın kalabalığın yoğun olmadığı bir noktaya yönelmesiyle muhtemel bir facia kıl payı atlatıldı. Ufak çaplı kaza sonrası ralli pilotu aracıyla tekrar piste dönüp mücadeleye devam etti. Olay anı ise izleyiciler tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Ralli yarışında korku dolu anlar! Yarış aracı seyircilerin bulunduğu bölgeye böyle savruldu
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