25 Ağustos 2024, Pazar
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Rahvan At Yarışı final koşuları sağanak ve dolu sebebiyle ertelendi
Ardahan'da düzenlenen 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası gerçekleştirildi. Yarışmalar yağışlı hava nedeniyle yarıda kaldı.