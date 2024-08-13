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Rahat tavırlı koyun hırsızları kamerada

Rahat tavırlı koyun hırsızları kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 13.08.2024 15:26
Konya’da ağılda bulunan 63 koyunun rahat tavırlı şüpheliler tarafından çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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