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Rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs işletmeciyi böyle bıçakladı

Rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs işletmeciyi böyle bıçakladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 09:17
Güncelleme:28.08.2024 09:18
Manisa'da rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs, husumetlisi olan iş yeri işletmecisini göğsünden bıçakladı. Yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
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