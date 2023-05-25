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Raf bulutu hayran bıraktı! Böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 25.05.2023 13:42
Kanada’nın Newfoundland ve Labrador bölgesinde raf bulutu görüldü. Gökyüzünü kaplayan raf bulutu, görsel şölen sundu. O anlar bir bölge sakini tarafından görüntülendi. Genellikle güçlü fırtınalar sırasında görülen raf bulutu, nemli ve sıcak havanın yukarı doğru yükselirken soğuyarak yoğunlaşması sonucu ortaya çıkıyor.
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Raf bulutu hayran bıraktı! Böyle görüntülendi
Raf bulutu hayran bıraktı! Böyle görüntülendi
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