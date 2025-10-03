03 Ekim 2025, Cuma

Putin’den Trump’ın Gazze planına şaşırtan destek: “İki devletli çözüme katkı sağlarsa hazırız”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 01:35
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valdai Düşünce Kuruluşu toplantısında Gazze ve Filistin meselesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için öne sürdüğü çözüm planını, iki devletli çözüme katkı sağlaması halinde destekleyebileceklerini söyledi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını “modern insanlık tarihinin en trajik olayı” olarak nitelendiren Putin, kalıcı çözümün bağımsız Filistin Devleti’nin kurulması olduğunu vurguladı. ABD ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin Rusya’nın çıkarına olduğunu belirten Putin, Ukrayna’ya silah desteği verilmesini ise yeni bir tırmanış aşaması olarak değerlendirdi.
