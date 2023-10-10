10 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Pusu kurup 9 milyon çaldılar! Gaspçının düşen ayakkabısı yakalattı

Pusu kurup 9 milyon çaldılar! Gaspçının düşen ayakkabısı yakalattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2023 11:55
Maltepe'de kuyumculuk yapan B.B.'nin para ve altınları transfer için geldiği Marmaray durağında pusu kurup bekleyen gaspçılar, adama saldırıp yaklaşık 9 milyon liralık döviz, altın ve Türk lirasını alıp kaçtı. Ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda şüpheliler yakalanırken o anlar güvenlik kamerasına takıldı.
Pusu kurup 9 milyon çaldılar!
Pusu kurup 9 milyon çaldılar!
Ardahan’ın yüksekleri karla beyaza büründü
Ardahan'ın yüksekleri karla beyaza büründü
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
Yarış motoru kullanan kadına büyük şok!
Yarış motoru kullanan kadına büyük şok!
Meteoroloji’den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Ormanın hayaleti Düzce’de fotokapana takıldı
"Ormanın hayaleti" Düzce’de fotokapana takıldı
Başkan Erdoğan’dan emeklilere müjde
Başkan Erdoğan’dan emeklilere müjde
Sinop’ta feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Sinop'ta feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Seyir halindeki cip alev aldı
Seyir halindeki cip alev aldı
Şanlıurfa’da feci kaza
Şanlıurfa'da feci kaza
Antalya’da orman yangını
Antalya'da orman yangını
İslam Memiş gram altın için rakam verdi
İslam Memiş gram altın için rakam verdi
Daha Fazla Video Göster