Pusu kurup 9 milyon çaldılar! Gaspçının düşen ayakkabısı yakalattı

Maltepe'de kuyumculuk yapan B.B.'nin para ve altınları transfer için geldiği Marmaray durağında pusu kurup bekleyen gaspçılar, adama saldırıp yaklaşık 9 milyon liralık döviz, altın ve Türk lirasını alıp kaçtı. Ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda şüpheliler yakalanırken o anlar güvenlik kamerasına takıldı.