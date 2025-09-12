12 Eylül 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları Pusu kurulup öldürülen iş adamının davasında mütalaa açıklandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 17:34
Mersin’de ithalat-ihracat işiyle uğraşan işadamı Hakan Turan’ın öldürülmesine ilişkin davada savcı, sanıklar için ağır ceza talep etti. Mütalaada tutuklu sanıklar Hasan K. ve Berkant Ö.’nün “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenirken, tutuksuz sanık Batuhan A. için beraat talebinde bulunuldu. Savcı, dosyada firari sanık Okan Çeçe’nin kimliğinin ortaya çıkarılmasını sağladıkları gerekçesiyle sanıklara TCK 38/3 kapsamında indirim uygulanmasını istedi. Ancak müşteki avukatı bu talebe sert tepki göstererek, hukuken ve insaniyet namına kabul edilemez olduğunu vurguladı. Sanıklardan Hasan K. pişman olduğunu öne sürerken, Berkant Ö. de Okan Ç.’yi kendilerinin ifşa ettiğini savundu. Mahkeme heyeti, beyanların ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Cinayetin alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı ve sanıkların para karşılığı tetikçilik yaptıkları iddia edildi.
