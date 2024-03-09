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PTT şubesinde güvenlik görevlisinin bıçaklandığı kavga kamerada

DHA
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Giriş: 09.03.2024 15:24
Güncelleme:09.03.2024 15:24
Batman'da M.S.Y., oğlu S.Y. ile birlikte geldiği PTT şubesinde, sıra almadan işlem yapmak istediği gerekçesiyle gişe memuruyla tartışıp, olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi Faik Er'i bıçakla yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
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