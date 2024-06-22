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Psikolojik sorunları olan şahsı hastaneye götürmek için itfaiye seferber oldu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 12:59
Bursa'da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen şahsı itfaiye ekipleri hastanede tedavi altına alınması için seferber oldu.
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