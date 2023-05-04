04 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Psikolojik sorunları olan anne cinnet getirdi: 2 aylık bebeğini 6. kattan aşağı attı

Psikolojik sorunları olan anne cinnet getirdi: 2 aylık bebeğini 6. kattan aşağı attı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.05.2023 09:13
Uşak'ta cinnet getiren bir anne, henüz nüfusa kaydettirmediği 2 aylık bebeğini, ablasının 6. kattaki evinden aşağı atarak öldürdü. Bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, anne D.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.
O röportajları yapan muhabir konuştu
O röportajları yapan muhabir konuştu
2 aylık bebeğini 6. kattan aşağı attı
2 aylık bebeğini 6. kattan aşağı attı
Depremin merkez üssünde artçılar sürüyor
Depremin merkez üssünde artçılar sürüyor
Başkan Erdoğan’dan Rize’de önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar
Hortum korkuya neden oldu
Hortum korkuya neden oldu
Kadıköy’de istek şarkı cinayeti kamerada
Kadıköy'de istek şarkı cinayeti kamerada
Putin’e suikast girişimi!
Putin'e suikast girişimi!
Kaputu açınca hayatının şokunu yaşadı
Kaputu açınca hayatının şokunu yaşadı
Ölünün arkasından konuştu sonrası dehşet!
Ölünün arkasından konuştu sonrası dehşet!
Motosikletliden kadına taciz!
Motosikletliden kadına taciz!
Korkunç anlar! Emniyet şeridindeki polis…
Korkunç anlar! Emniyet şeridindeki polis…
Adana’da korkutan deprem
Adana'da korkutan deprem
Daha Fazla Video Göster