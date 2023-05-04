Psikolojik sorunları olan anne cinnet getirdi: 2 aylık bebeğini 6. kattan aşağı attı

Uşak'ta cinnet getiren bir anne, henüz nüfusa kaydettirmediği 2 aylık bebeğini, ablasının 6. kattaki evinden aşağı atarak öldürdü. Bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, anne D.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.