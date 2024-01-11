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Psikiyatri hastası kaldığı odayı ateşe verdi

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Giriş: 11.01.2024 13:48
Batman'da özel bir hastanede tedavi gören psikiyatri hastası M.C.Ç. (27), kaldığı odayı ateşe verdi. 20 hasta yakındaki bir özel hastaneye sevk edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, M.C.Ç. gözaltına alındı.
Psikiyatri hastası kaldığı odayı ateşe verdi
Psikiyatri hastası kaldığı odayı ateşe verdi
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