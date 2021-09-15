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Provokatörün oyununa polis 'dur' dedi! Evinin kapısına ırkçı söylemler yazdı

İHA
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Giriş: 15.09.2021 10:48
Polis, kapısına ırkçı söylemler yazarak provokatörlük yapmaya çalışan şahısa engel oldu. Mersin'de evinin kapısına ırkçı söylemler yazıldığı iddia edilen kişinin, iltica talebinin kabul olabileceği düşüncesiyle olayı kendisinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
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