15 Eylül 2021, Çarşamba
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Provokatörün oyununa polis 'dur' dedi! Evinin kapısına ırkçı söylemler yazdı
Polis, kapısına ırkçı söylemler yazarak provokatörlük yapmaya çalışan şahısa engel oldu. Mersin'de evinin kapısına ırkçı söylemler yazıldığı iddia edilen kişinin, iltica talebinin kabul olabileceği düşüncesiyle olayı kendisinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı.