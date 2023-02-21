21 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Prof. Naci Görür iki depremin ardından 'Hatay' uyarısında bulunmuştu

Prof. Naci Görür iki depremin ardından 'Hatay' uyarısında bulunmuştu

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.02.2023 10:41
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'taki iki depremden sonra yaptığı değerlendirmede, Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum. Oralarda özenli ve dikkatli olmak lazım uyarısında bulunmuştu.
Prof. Naci Görür, ’Hatay’ uyarısında bulunmuştu
Prof. Naci Görür, 'Hatay' uyarısında bulunmuştu
İslahiye’deki konteyner kentte yaşam başladı!
İslahiye'deki konteyner kentte yaşam başladı!
Görüntüler Van’dan...
Görüntüler Van’dan...
Aileler konteyner kentlere yerleşiyor
Aileler konteyner kentlere yerleşiyor
Depremzedeler için soba ürettiler
Depremzedeler için soba ürettiler
Eğitime kar engeli! Valilik duyurdu
Eğitime kar engeli! Valilik duyurdu
Enkazdan vasiyeti çıktı
Enkazdan vasiyeti çıktı
Öğrencilerinin son görüntüleri yürekleri dağladı
Öğrencilerinin son görüntüleri yürekleri dağladı
Fethiye’de tedirgin eden görüntü
Fethiye'de tedirgin eden görüntü
Hatay günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
Hatay günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
Sağlık çalışanından hayati uyarı
Sağlık çalışanından hayati uyarı
Aleyna’nın sağlık durumu nasıl?
Aleyna'nın sağlık durumu nasıl?
Daha Fazla Video Göster