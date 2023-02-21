Prof. Naci Görür iki depremin ardından 'Hatay' uyarısında bulunmuştu

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'taki iki depremden sonra yaptığı değerlendirmede, Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum. Oralarda özenli ve dikkatli olmak lazım uyarısında bulunmuştu.