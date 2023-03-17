Prof. Dr. Şükrü Ersoy "İstanbul büyük risk altında" diyerek riskli ilçeleri sıraladı: Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar...

Marmara'da beklenen muhtemel depremde İstanbul'un "büyük risk altında" olduğunu belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'daki riskli ilçeleri de tek tek sıraladı. İstanbul'da 7'den büyük bir depremin olabileceğini belirten Prof. Dr. Ersoy, "Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar ve Silivri'ye doğru kesimler nispeten daha çürük zeminler var." dedi.