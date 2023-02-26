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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken uyarı: Betonu pişiriyor paslanma yapıyor

DHA
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Giriş: 26.02.2023 14:47
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, binaların altındaki fırın ve benzeri dükkanların yapılara zarar verdiğini belirtti. Ercan, "Fırının sıcaklığı oradaki betonun niteliğini pişiriyor ve değiştiriyor. Sürekli olarak fırın yanıyor ve daha sonra soğursa bu kez donatılar da paslanma başlar. Paslanma yapıyı ayakta tutan olaydır. Paslanma sonucunda kemik erir ve bu erime sonucunda da yapının yıkılması daha kolaylaşır" dedi.
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