Prof. Dr. Ömer Özkan A Haber’e konuştu | Kol nakli ameliyatı kaç saat sürdü?

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Türkiye’nin 4. çift kol nakli, 2015 yılında elektrik çarpması sonucu çift kolunu kaybeden 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek'e yapıldı. AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, ile ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat, 10 saat sürdü. Prof. Dr. Ömer Özkan A Haber’e konuştu ve başarılı operasyonun detaylarını anlattı.